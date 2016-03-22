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    Карпин: «Для нас каждый матч – финал»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал об удачах своей команды в этом году.

    – Не спешил бы со скоропалительными выводами, но результаты в актив занес бы. В этом году пока идем без поражений, причем с «Томью» и «Газовиком» – командами, лидирующими в ФНЛ, взяли четыре очка. Нам нужно было посмотреть, как команда возобновит сезон, адаптируется к моим требованиям, как сыграются ребята. Пока какой-никакой результат имеется. Но не очень устраивает положение в турнирной таблице.

    – Не боитесь, что успехи могут расслабить футболистов?

    – Опасения всегда есть, но надеюсь, что этого не произойдет. Победили «Газовик» – хорошо, но не выиграли у «Томи» и «Сибири». Таблица обязывает всех быть собранными. Для нас каждый новый матч – финал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2016 09:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 01:59

      Не везет тебе как-то Георгич не то что бы в финалах, но и в отборочных...
      Но желание и стремление похвально

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    • ...
      Рейтинг: +28

      AlexeySu 22 марта 2016, 13:32

      Время идёт, а комментарии у Валеры все теже)

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