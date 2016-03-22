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    Молло: «В Самаре приветливые люди, но плохие дороги»

    Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло поделился впечатлениями от Самары, а также отметил, что в настоящее время он далек от вызова в сборную Франции.

    – Вы ждете вызов в сборную Франции?

    – Нет, я не думаю о сборной. Чтобы получить вызов, нужно играть в топ-клубе. А во Франции сейчас много великолепных игроков. Мне нужно прибавлять и прибавлять, чтобы подойти к этому уровню. Нет, я не перестаю мечтать. Просто сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы добиться успеха с командой, и показывать стабильную игру.

    Что вы рассказываете иностранцам о Самаре?

    – Хороший город. Мне нравится, что здесь любят футбол. Приветливые люди. В общем, красивый город. Вот только дороги не очень.

    – Тот факт, что «Крылья» возглавляет франкоговорящий тренер, сыграло роль при вашем переходе?

    – Вообще, когда я ехал в Россию, то было много вопросов. У нас есть те, кто думают про вашу страну негативно. Но самым главным для меня было играть. Конечно, сначала чувствовал себя немного одиноко. Но теперь я уже освоился, мне нравится атмосфера, чемпионат. Во Франции я много где поиграл, нужно было сменить обстановку.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    22.03.2016 00:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 22 марта 2016, 03:27

      Жаль Молло, из-за контракта с КС он не попадет в сборную, хотя по уровню игры заслуживает этого уже сейчас. Да и расти профессионально очень трудно, если все партнеры слабее тебя.

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