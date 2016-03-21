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  • Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю, а если будет – уволю еще раньше»

Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю, а если будет – уволю еще раньше»

21 марта 2016, 23:52
7

По мнению владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, не слишком внятные результаты команды на старте весенней части чемпионата России связаны с неверно построенной предсезонной подготовкой. Напомним, что в стартовых трех турах «быки» набрали лишь четыре очка.

«Ошиблись в предсезонной подготовке, неправильно ее прошли. Очень мало сыграли на сборах основным составом, лишь полторы игры. В итоге получили то, что имеем. Я об этом уже говорил главному тренеру. Если тренер не будет меня слушать, я его уволю. А если будет делать все, что я говорю, то я уволю его еще раньше. Он свободный в своих решениях человек.

Тренер слишком много о себе думает, чтобы за неудачу его увольнять. Как тренер будет играть, если у него нет материала, если не вовремя платят. Есть много причин, от которых все зависит. Над Раньери все смеялись, а теперь он великий тренер. Тренер – составляющая часть команды, ни больше ни меньше. Самая важная, но составляющая часть.

Мы тяжело входим в сезон. Командам, которые контролируют мяч, нужно около шести игр на предсезонных сборах, чтобы установить взаимоотношения, а у нас получилось только полторы. Шесть игр на сборах основным составом – это не утопия. Утопия – это коммунизм», – сказал Галицкий.

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (7)
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Asbjorn
1458593411
Если тренер не будет меня слушать, я его уволю. А если будет делать все, что я говорю, то я уволю его еще раньше(с) Л-логика
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Вомбат
1458606282
Какой-то тут нетипичный сайт. На других спортивных сайтах подавляющее большинство распинается как они обожают Краснодар и Галицкого за то, что создал такую команду. Правда год назад таких было еще больше, и они были более фанатичны: меня чуть не побили, когда я высказал какое-то критическое замечание.
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nemolod
1458631223
На то он и владелец клуба,чтобы диктовать свои условия! В отличии от дотационных команд только он содержит команду,персонал и оттого спрашивает со всех своих подчиненных,и в первую очередь с главного тренера за результат,а кому не нравится-до свидания! И возмущаться тут нечего-сейчас на любой высокооплачиваемой работе именно такой порядок практикуется!
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Federalll
1458685816
Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю, а если будет – уволю еще раньше». С сезона 2016/2017 в команде играющий тренер... Галицкий
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