Галицкий: «Если тренер не будет меня слушать, я его уволю, а если будет – уволю еще раньше»

По мнению владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, не слишком внятные результаты команды на старте весенней части чемпионата России связаны с неверно построенной предсезонной подготовкой. Напомним, что в стартовых трех турах «быки» набрали лишь четыре очка.

«Ошиблись в предсезонной подготовке, неправильно ее прошли. Очень мало сыграли на сборах основным составом, лишь полторы игры. В итоге получили то, что имеем. Я об этом уже говорил главному тренеру. Если тренер не будет меня слушать, я его уволю. А если будет делать все, что я говорю, то я уволю его еще раньше. Он свободный в своих решениях человек.

Тренер слишком много о себе думает, чтобы за неудачу его увольнять. Как тренер будет играть, если у него нет материала, если не вовремя платят. Есть много причин, от которых все зависит. Над Раньери все смеялись, а теперь он великий тренер. Тренер – составляющая часть команды, ни больше ни меньше. Самая важная, но составляющая часть.

Мы тяжело входим в сезон. Командам, которые контролируют мяч, нужно около шести игр на предсезонных сборах, чтобы установить взаимоотношения, а у нас получилось только полторы. Шесть игр на сборах основным составом – это не утопия. Утопия – это коммунизм», – сказал Галицкий.