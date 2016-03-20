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    Президент «Торпедо» Ар: «С таким рвением и настроем мы сохраним прописку в ФНЛ»

    Президент армавирского «Торпедо» Валентин Климко прокомментировал крупную победу клуба в матче 27-го тура ФНЛ с лидером первенства «Газовиком» (3:0). Напомним, команда из Армавира занимает в турнирной таблице предпоследнее место.

    «Я еще, конечно, на эмоциях. Но, тем не менее, это заслуженная трудовая победа, и очень нравится, что ребята, несмотря на недавний скандал, нашли в себе силы собраться и ослабленным составом показать, на что они способны. Это та команда, которую хотелось бы видеть всегда.

    Есть аспекты, в которых «Торпедо» нужно прибавлять, но если с таким же желанием и рвением ребята будут относиться к тренировочному процессу и с таким настроем выходить на игры, то основную задачу сохранить прописку в ФНЛ – «Торпедо» выполнит», – сказал Климко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 28 марта 2016, 07:49

      Им самим то интересно договорняки катать....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:48

      Мкртчан всё смазал?

      0
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