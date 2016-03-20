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Стамбульское дерби перенесено по причине терактов в Анкаре

20 марта 2016, 19:59
1

Властями Турции было принято решение перенести поединок между «Галатасараем» и «Фенербахче» из соображений безопасности.

Причиной подобного шага стали недавняя серия терактов в Анкаре, унесшая жизни 37-и человек.

Изначально матч должен был быть перенесен на более позднее время. После появилось сообщение, что игра пройдет при пустых трибунах. Но в итоге власти решили не проводить встречу сегодня.

Новая дата проведения стамбульского дерби станет известна в ближайшее время.

Источник: ФК «Галатасарай»
Турция. Суперлига Европа Фенербахче Галатасарай
Комментарии (1)
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Вомбат
1458498703
Непонятно что общего - футбол и курдские теракты. Ну перенесут футбольный матч - и что изменится? С чего они взяли, что террористы скоро угомонятся?
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