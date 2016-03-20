Гордеев: «Качество поля стало виной большого количества брака в простых ситуациях»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

«Допускали много брака в простых ситуациях. Виной было качество поля. Кто-то с ним справился, кто-то не смог. Мы имели достаточное количество опасных моментов. В концовке хозяева хотели реабилитироваться перед родными болельщиками. Независимо от результата команда будет сражаться до конца, чтобы сохранить место в РФПЛ. Чувствуется боевой дух», – сказал Гордеев в эфире телеканала «Наш Футбол».