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    Бурлак: «Пенальти не было. Смольников наткнулся на Надсона»

    Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак после поражения самарской команды в матче 21-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) поделился мнением о данной встрече.

    – Сегодня очередная безголевая игра у «Крыльев», при этом небезошибочно в обороне.

    – Я бы не сказал, что небезошибочно в обороне. Пенальти и один гол пропустили, больше у «Зенита» моментов не было. У нас же были моменты, но, к сожалению, опять не реализовали. Я не знаю, что здесь добавить. Если не забиваешь, то трудно набирать очки.

    – По пенальти у вас есть вопросы к судье или это был стопроцентный пенальти?

    – Не знаю, нужно смотреть, но мне показалось, что пенальти не было. Смольников принимал мяч и наткнулся на Надсона, по-моему. Но если судья поставил, значит был.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.03.2016 18:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 20 марта 2016, 22:10

      Там спорная ситуация - пусть и в плечо,но толчок рукой был.Но если Николаев поставил пенальти там,почему не поставил,когда Ломбертс ударил по ногам Корниленко?В любом случае,Крылья сыграли сегодня слабее того-же Рубина недельной давности и на ничью не наиграли.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 19:14

      газпром все купил?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Вомбат 20 марта 2016, 19:19

      Нужно же людям хоть что-то соврать, чтобы оправдываться за слабую игру.

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Вомбат 20 марта 2016, 22:01

      Ага,Зенту же нужно судью подкупать,чтобы Крылья обыграть,детские выводы запарили уже.

      1
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