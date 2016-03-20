Манчини: «До пропущенного гола мы держали игру в руках. Сожалеем о результате»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини прокомментировал исход матча 30-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).

«Мы очень хорошо справлялись на протяжении 70 минут. Когда вышел Джеко, «Рома» начала играть длинными мячами, а он сбрасывал их на партнеров.

Когда упускаешь победу на 85-й минуте, то, конечно, сожалеешь о таком результате.

Мы все еще боремся за третье место. Это очко не случайное, а более чем заслуженное. Если бы у нас было больше выбора в атаке, то мы бы победили», – сказал Манчини.