Аллегри: «Поражения и удары судьбы необходимы, если ты хочешь стать великим»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как себя чувствует после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии».

«Да, мы пересматривали игру с «Баварией». Какой бы ни был результат, всегда делаем работу над ошибками.

Разочарование – это обычное явление, тем более, если учесть, что твоя команда в двух поединках ни в чем не уступала «Баварии». Но «Ювентус» возглавляет таблицу Серии А, добрался до финала Кубка Италии и уже завоевал Суперкубок.

Я ни о чем не жалею. Пройти через такие моменты просто необходимо, если ты хочешь стать великим. Для достижения побед ты обязан хорошо выдерживать удары и реагировать на них. Было б очень просто, если бы удары наносил только ты сам», – сказал Аллегри.