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    Стукалов: «В матче с «Торпедо» нас лишили победы, а потом еще и трех игроков казнили»

    Наставник «Сибири» Борис Стукалов дал свою оценку действиям КДК РФС, который принял решение дисквалифицировать на шесть матчей трех игроков новосибирского клуба (Романа Беляева, Александра Харитонова и Гуджу Рухаиа) за драку в конце матча 26-го тура ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2).

    «У нас еще четыре желтые у Чеботару, много травмированных. Что делать? У меня нет обоймы, будем играть молодежью. Трое ребят теперь смогут выйти на поле только 25-го апреля, растренированные. Вы мне вот скажите – как нормальный человек отреагировал бы на то, что сотворил Абациев? Там не было грубости, произошел стык, а этот господин выскочил со скамейки и засадил коленом Беляеву. Наш футболист ответил – это физиология, рефлекторная реакция. Тем более все были на эмоциях. А если бы еще болельщики выбежали – представляете, что началось бы?!

    Мало того, что у нас украли три очка, так еще и казнили трех игроков. В результате «Сибирь» оказалась пострадавшей стороной – это нормально? Где справедливость? В отношении проступков судей должна быть единая мера наказания. Мне звонили арбитры из-за границы: они тоже в шоке. Выступил вот Хусаинов, независимый человек. Он правильно сказал: подобными делами должно заниматься ФСБ. В Китае стреляют, в других странах поступают по-другому, но правосудие-то должно быть!», – сказал Стукалов.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.03.2016 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 марта 2016, 16:12

      Кому это фнл интересна? Нафига о ней вообще писать?

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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 19 марта 2016, 19:39

      про ФНЛ поинтереснее почитать так-то,чем смотреть автобусную игру ростова,и слушать блеянье о каком-то там чемпионстве,медалях которые вы надеетесь получить

      -2
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