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    «Эвертон» – «Арсенал». Смотреть онлайн

    В поединке 31-го тура АПЛ «Арсенал», все еще не утративший шансы в борьбе за титул, приедет в гости к неуступчивому середняку «Эвертону», способному потрепать нервы кому угодно, тем более, на своем стадионе. Посмотрим, что возьмет вверх: мастерство и высокий индивидуальный класс игроков или же командная игра и фактор своего поля.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры «Эвертон» – «Арсенал» в 15:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 15:05
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