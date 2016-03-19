Испанский журналист: «Реал» был готов продать Роналду»

Испанский журналист Гильем Балаге назвал имена футболистов, которые могут покинуть «Реал» по окончании сезона.

«Я верю в то, что Кроос действительно хочет уйти из «Реала». Заполучить его будет очень трудно, но это была бы идеальная кандидатура для «Манчестер Юнайтед». Летом за него будет ожесточенная борьба.

Сейчас в «Реале» сложилась такая ситуация, что руководство и Зинедин Зидан ищут виновных в том, что происходит, среди игроков. Клуб совершенно точно готов расстаться с Иско и Хамесом, хотя они не единственные, кто заслуживает упреков.

Криштиану Роналду считает, что его никто не хочет покупать, поскольку для своего возраста он слишком дорого стоит. В начале сезона Криштиану и «Реал» подумывали о том, чтобы расстаться, но теперь ситуация усложнилась», – рассказал он.