Пять игроков «Сибири» и «Торпедо» дисквалифицированы на шесть матчей

Почему Карпина не накаэали? Играют непонятно во что!
На внеочередном заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать пятерых футболистов «Сибири» и армавирского «Торпердо».
Напомним, что после матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Торпедо» (2:2) состоялась драка.
Таким образом Роман Беляев, Гуджа Рухаиа, Александр Харитонов (все - «Сибирь»), Абдулла Абациев и Никита Глушков (оба – «Торпедо») пропустят шесть матчей.
Абациев, Беляев и Глушков получили красные карточки во время игры. Двоим футболистам наказание было вынесено после изучения видеозаписи.