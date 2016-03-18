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    Пять игроков «Сибири» и «Торпедо» дисквалифицированы на шесть матчей

    На внеочередном заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать пятерых футболистов «Сибири» и армавирского «Торпердо».

    Напомним, что после матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Торпедо» (2:2) состоялась драка.

    Таким образом Роман Беляев, Гуджа Рухаиа, Александр Харитонов (все - «Сибирь»), Абдулла Абациев и Никита Глушков (оба – «Торпедо») пропустят шесть матчей.

    Абациев, Беляев и Глушков получили красные карточки во время игры. Двоим футболистам наказание было вынесено после изучения видеозаписи.

    Источник: ФНЛ

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    18.03.2016 16:40
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 19:52

      Почему Карпина не накаэали? Играют непонятно во что!

      -1
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