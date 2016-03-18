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    Президент «Енисея»: «Для выхода в Премьер-лигу нам не хватает миллиарда»

    Президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что красноярским футболистам пока рано думать о повышении в классе.

    «Признаюсь, что меня болельщики команды в соцсетях критикуют. Говорят, что я торможу выход «Енисея» в Премьер-лигу. Но я ведь понимаю: сейчас у нас расходы на команду около 180 миллионов. А если вы хотите Премьер-лигу, то к этой сумме нужно добавлять миллиард. И я как депутат не хочу, чтобы эта сумма стала нагрузкой на бюджет. Очередь из спонсоров к нам не стоит», — приводит слова Кардашова sibnovosti.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 09:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 марта 2016, 12:47

      Всё верно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 09:51

      Лестер и Ростов вам в помощь.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > russkiisergei 18 марта 2016, 10:35

      Согласен. И зачем выходить в РФПЛ?? Чтобы потом вернуться в ФНЛ???

      0
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