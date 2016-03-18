Ван Гаал: «У Ливерпуля» была свободная неделя, а мы играли с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ливерпуля» (1:1). В первой встрече «МЮ» уступил со счетом 0:2 и теперь покинул турнир.

«Результат очень разочаровывает. У нас мог быть шанс – такое чувство царит в раздевалке. Мы создали достаточно моментов, чтобы победить, и знали, что если будем атаковать, то свои моменты получит и «Ливерпуль».

В перерыве все были разочарованы пропущенным голом. Если бы не он, то все было бы возможно.

Игроки сделали все возможное и даже больше. Я доволен, что болельщики это видели и аплодировали в конце игры.

У «Ливерпуля» была свободная неделя, а мы играли с «Вест Хэмом». Кроме того, нам была нужна удача, хотя плохо, когда так говорит тренер», – сказал ван Гаал.