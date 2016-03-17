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  • Кин: «В «Арсенале» есть группа слабых игроков, и они обманывают болельщиков»

Кин: «В «Арсенале» есть группа слабых игроков, и они обманывают болельщиков»

17 марта 2016, 23:03
1

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился своим мнением об игре «Арсенала» после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:3).

«У них есть группа слабых игроков, которые не могут настроиться на некоторые матчи. На протяжении последних месяцев на команду оказывалось сильное давление, и если ты не умеешь с ним справляться, то тебе нечего делать в «Арсенале».

Противостояние с «Барселоной» было проиграно в первом матче, а уступить со счетом 1:3 не стыдно, бесспорно. Они старались.

Но для тренера и болельщиков, наверное, тяжело видеть, как игроки настраиваются на определенные игры, но не могут настроиться на домашние встречи с «Уотфордом» или «Суонси». В этом смысле футболисты обманывают болельщиков», – сказал Кин.

Источник: The Sun
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Арсенал
Комментарии (1)
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Вомбат
1458251215
Худшим на поле вчера был Озил. Это его Кин имеет в виду, говоря о слабых игроках?
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