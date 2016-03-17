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  • Румменигге: «Нынешний формат жеребьевки плей-офф ЛЧ неприемлем. Я сыт по горло»

Румменигге: «Нынешний формат жеребьевки плей-офф ЛЧ неприемлем. Я сыт по горло»

17 марта 2016, 21:01
8

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что УЕФА стоит изменить методы жеребьевки стадии плей-офф Лиги чемпионов.

«Что мне не нравится в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, так это то, что здесь все зависит от случая. УЕФА нужно рассмотреть альтернативные варианты с сеяными командами или чем-то подобным.

На стадии 1/8 финала были матчи, когда я был близок к тому, чтобы переключить канал. А теперь мы видим, что «Ювентус» – финалист прошлого розыгрыша – вылетает в первом же раунде.

Это уже неприемлемо. Я сыт по горло тем, что судьба играет такую большую роль», – сказал Румменигге.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (8)
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Arsenal-Zenit1994
1458237900
Дак хули, давайте после группового этапа сразу финал запилим, где будет всегда играть Бавария и Ювентус.
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Aztec58
1458240505
От судьбы, Фриц, не уйдёшь, ага.
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Garrincha58
1458240596
с одной стороны он прав пары Вольфсбург-Гент Зенит -Бенфика несовместимы с парой Ювентус-Бавария или Барса-Арсенал да и в группах тоже не может быть таких слабых и как наша была
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3ton
1458242438
А в чем проблемы ? Всех распределили по рейтингу , кто виноват , что Ювентус второй стал в группе Или Бавария намекает , что сама хочет выбирать себе соперника в 1/8 Мне нравился старый формат ЛЧ , где еще второй групповой этап был
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Asbjorn
1458243060
Лёгких соперников захотел?
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Kybik-Pybik
1458244533
Добавлю до уже сказаного: Никто не заставлял Юве и Арсенал занимать вторые места в групе или примером МЮ вылететь, что бы пропустить ПСВ (да бы не переключать канал) в плей-офф
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RUSARM
1458246130
А что ты хочешь предложить,жеребьевка должна быть честной -что и есть в данный момент!! А ты хочешь выбирать с кем играть,наглец!!
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