Румменигге: «Нынешний формат жеребьевки плей-офф ЛЧ неприемлем. Я сыт по горло»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что УЕФА стоит изменить методы жеребьевки стадии плей-офф Лиги чемпионов.

«Что мне не нравится в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, так это то, что здесь все зависит от случая. УЕФА нужно рассмотреть альтернативные варианты с сеяными командами или чем-то подобным.

На стадии 1/8 финала были матчи, когда я был близок к тому, чтобы переключить канал. А теперь мы видим, что «Ювентус» – финалист прошлого розыгрыша – вылетает в первом же раунде.

Это уже неприемлемо. Я сыт по горло тем, что судьба играет такую большую роль», – сказал Румменигге.