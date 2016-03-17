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    Ташуев: «Я сам лично видел вызов Селезнева в сборную»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал невызов нападающего краснодарцев и сборной Украины Евгения Селезнева в национальную команду. Напомним, в заявку сборной Украины на товарищеские матчи против Кипра и Уэльса не попал ни один футболист из РФПЛ.

    «Странно… Я сам лично видел вызов Селезнева в сборную. Вызов на него в клуб приходил. Я же контролирую ситуацию. Может, потом что-то поменялось, какие-то внутренние у них там процессы», – сказал Ташуев.

    Также наставник поделился своим мнением о Селезневе.

    «Евгений хорошо тренируется, профессионал. На позитиве, настроен на борьбу, на решение задач. Все нормально».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2016 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 21:54

      Да фиг с ними, блин, Кубани проще, ага.

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