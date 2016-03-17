Клопп: «Не вижу поводов для беспокойства перед матчем с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Первую встречу мерсисайдцы выиграли со счетом 2:0.

«С того момента, как я пришел в «Ливерпуль», мы играем против «Манчестер Юнайтед» уже в третий раз. До этого нам удавалось как минимум быть в игре. За неделю мир не изменился. Несомненно, у «МЮ» есть шанс, но мы знаем, как играть против них. Я не вижу поводов для беспокойства», – сказал Клопп.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 17 марта. Начало – в 23:05 по московскому времени.