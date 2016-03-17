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    Хусаинов: «Низовцев и в Премьер-лиге не отличался объективными решениями»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг критике Игоря Низовцева, который обслуживал матч 26-го тура первенства ФНЛ «Сибирь»«Торпедо» (2:2).

    «Беспредел! Я ранее не раз высказывал опасения по поводу назначения Низовцева на матчи. Он и в Премьер-лиге не отличался объективными решениями. А вчера… Просто бессовестное использование своих судейских полномочий. Он некомпетентен. Это было видно. Не разбирается толком. В игре с участием «Мордовии» придумал какой-то, помню, пенальти, когда в Саранске еще Семин работал», - сказал Хусаинов.

    Напомним, Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири». В итоге встреча завершилась массовой дракой. По некоторым данным, Низовцев отстранен от работы до конца сезона и может даже завершить карьеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2016 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 19:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НИЗОВЦЕВ ВСЕГДА БОМЖАТНИКУ ПОМОГАЛ

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 16:50

      Вспомни ещё, как сам Иванов В.В. судил, ага, особливо в пользу ЦСКА, случались, бывало, и отстранения от судейства.

      -2
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