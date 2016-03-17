Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Футболист «Сибири» Беляев попал в больницу после матча с «Торпедо»

    Нападающий «Сибири» Роман Беляев попал в больницу после драки в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ с «Торпедо» (2:2).

    Форвард прошел медицинское обследование и «Сибирь» подтвердила, что у игрока сотрясение мозга. Пока непонятно, сумеет ли Беляев приехать на заседание КДК.

    Напомним, что в концовке матча между «Сибирью» и «Торпедо» на поле вспыхнула массовая драка.

    Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2016 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2016, 14:50

      Ой ну началось, сотрясение мозга, там в голову толком никто не попал, так только руками махали по воздуху.
      Дай это ролик посмотреть хоккеистам, они бы поржали и бабской дракой обозвали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      yanedo > FanatSerj 17 марта 2016, 17:36

      да какая там драка понты одни он наверное от испуга сотясение получил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:37

      На видео видно кто и как ударил Беляева, ага. Вот только пригласят ли этого джигита на заседание КДК?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11