Футболист «Сибири» Беляев попал в больницу после матча с «Торпедо»

Ой ну началось, сотрясение мозга, там в голову толком никто не попал, так только руками махали по воздуху.
Дай это ролик посмотреть хоккеистам, они бы поржали и бабской дракой обозвали.
Нападающий «Сибири» Роман Беляев попал в больницу после драки в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ с «Торпедо» (2:2).
Форвард прошел медицинское обследование и «Сибирь» подтвердила, что у игрока сотрясение мозга. Пока непонятно, сумеет ли Беляев приехать на заседание КДК.
Напомним, что в концовке матча между «Сибирью» и «Торпедо» на поле вспыхнула массовая драка.
Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!