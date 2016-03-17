Футболист «Сибири» Беляев попал в больницу после матча с «Торпедо»

Нападающий «Сибири» Роман Беляев попал в больницу после драки в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ с «Торпедо» (2:2).

Форвард прошел медицинское обследование и «Сибирь» подтвердила, что у игрока сотрясение мозга. Пока непонятно, сумеет ли Беляев приехать на заседание КДК.

Напомним, что в концовке матча между «Сибирью» и «Торпедо» на поле вспыхнула массовая драка.

Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!