Сегодня УЕФА вынесет вердикт по «делу Тарасова»

Сегодня УЕФА рассмотрит дело полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина по окончании матча 1/16 финала Лиги Европы на стадионе «Фенербахче».

Согласно регламенту УЕФА, футболисты не в праве демонстрировать футболки с политическими и религиозными слоганами и любыми изображениями кроме логотипов производителей формы.

Минимальный срок дисквалификации Тарасова – 10 матчей.

ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова