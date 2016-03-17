Матчи Лиги Европы. Смотреть онлайн

Сегодня пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры четверга. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

21:00 «Валенсия» - «Атлетик» Б

21:00 «Байер» - «Вильярреал»

21:00 «Лацио» - «Спарта»

23:05 «Севилья» - «Базель»

23:05 «Брага» - «Фенербахче»

23:05 «Андерлехт» - «Шахтер»