Писарев: «Командировка» в Чехию поможет Давыдову»

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своим мнением об отъезде нападающего московского «Спартака» Дениса Давыдова в аренду в чешскую «Младу Болеслав».

«Уверен в том, что «командировка» в Чехию поможет ему. Денис – очень талантливый парень, он в юношеских сборных забивал в каждой игре. Сейчас ему надо просто перебеситься и все пойдет.

Вредит ли ему то, что его называют «русским Месси»? Все индивидуально. Кого-то надо хвалить, кого-то ругать. Да, у Леонида Арнольдовича вырвалось подобное сравнение, но если ты так слаб, что оно сбило тебя с ног, то это, наверное, проблемы не Федуна, а твои. Думаю, сейчас Давыдов сделал очень правильный шаг – есть ведь и примеры того, как талантливый человек подписывал контракт и исчезал с футбольных радаров.

Тот же Иван Соловьев. Мы вызывали его в свое время в сборную, а теперь третий год о нем ничего не слышно. Ну, кроме того, что агент Ивана воюет с клубом. А ведь это лучшие его футбольные годы. Просиживать их на лавочке, даже в великом клубе, даже с большими премиальными – значит, ставить на себе крест», - отметил Писарев.