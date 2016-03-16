Страндберг возобновил тренировки с основой ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг вернулся в общую группу. Напомним, что швед получил повреждение в матче 19 тура молодежного первенства России против «Спартака» (3:0) и не полетел с командой на следующую игру с «Ростовом». Как сообщает источник, форвард полностью восстановился после травмы и со вторника возобновил тренировки с основным составом армейцев.

Первую половину сезона Страндберг провел в «Урале», а в стан красно-синих вернулся в минувшее зимнее трансферное окно.