Пеллегрини: «Мы не рисковали, нам просто нужно было выйти в четвертьфинал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0). Английский клуб вышел в четвертьфинал благодаря победе в первой игре – 3:1.

«Игра была тактической. Мы не рисковали, нам просто было нужно выйти в следующий этап, так что мы ждали, не дадут ли нам соперники пространства. Они сыграли довольно неплохой матч.

Нам было важно держать мяч и не позволять им создавать моменты. Они понимали, что должны забивать три гола», – сказал Пеллегрини.

Также наставник рассказал о состоянии Венсана Компани и Николаса Отаменди, которые получили травмы в этой игре.

«К сожалению, у Компани снова проблема с мышцей голени, так что завтра будет видно, как обстоят дела. Отаменди получил ушиб и, надеюсь, восстановится за пару дней».