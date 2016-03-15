Маслов: «Кобелев ни в чем не виноват»

Хочется спросить, а где он увидел детсад, конечно заслуженный человек и тд. но это же не повод на белое говорить чёрное.
В первом круге у АНК был вполне боевой состав 6 игроков сборной терек позавидует я уж не говорю про Ростов. Зачем откуда не возьмись усиление Паша приехал из первой лиги Англии(зп. наверняка 1,5 ляма не меньше) это конешно молодой игрок с потенциалом. В первом круге Молодёжи играло больше чем щас где они все. В игре с Тереком из типо детсада был только ташаев и зобнин но им то за 20 уже месси в их годы первый мяч золотой получил поэтому аргумент мимо.
То что АНК тренеришка весьма средний это факт, то что генералы Соловьёв и Проничев плохо разбираются в футболе тоже факт и уже давно.
Бывший хавбек «Динамо» Валерий Маслов уверен, что нынешний наставник команды Андрей Кобелев не виновен в последних неудачах динамовцев.
«Кобелев не виноват в том, в какой ситуации находится «Динамо». Команду покинуло большое количество игроков. В «Динамо» играть некому. Детский сад выходит на поле. Видимо, руководство отставкой Кобелева хочет встряхнуть команду. Это нормально. Если «Динамо» вылетит, в этом не будет ничего удивительного. С такой игрой, бело-голубые уже одной ногой в ФНЛ. Зачем на поле выходит Алексей Ионов и дурака валяет? Пора уже давно отправить его обратно в Санкт-Петербург.
Анатолию Бышовцу не нужно идти в «Динамо». Он уже отработал свое. Что касается Дмитрия Хохлова, то он хороший головастый парень, который может вырасти в приличного тренера. У него не получилось в «Кубани». Если его сейчас бросят в «Динамо» и у него не получится, то Хохлов может закончиться как тренер», — сказал Маслов.
Напомним, что сейчас москвичи идут 11-ми в турнирной таблице.