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    Маслов: «Кобелев ни в чем не виноват»

    Бывший хавбек «Динамо» Валерий Маслов уверен, что нынешний наставник команды Андрей Кобелев не виновен в последних неудачах динамовцев.

    «Кобелев не виноват в том, в какой ситуации находится «Динамо». Команду покинуло большое количество игроков. В «Динамо» играть некому. Детский сад выходит на поле. Видимо, руководство отставкой Кобелева хочет встряхнуть команду. Это нормально. Если «Динамо» вылетит, в этом не будет ничего удивительного. С такой игрой, бело-голубые уже одной ногой в ФНЛ. Зачем на поле выходит Алексей Ионов и дурака валяет? Пора уже давно отправить его обратно в Санкт-Петербург.

    Анатолию Бышовцу не нужно идти в «Динамо». Он уже отработал свое. Что касается Дмитрия Хохлова, то он хороший головастый парень, который может вырасти в приличного тренера. У него не получилось в «Кубани». Если его сейчас бросят в «Динамо» и у него не получится, то Хохлов может закончиться как тренер», — сказал Маслов.

    Напомним, что сейчас москвичи идут 11-ми в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2016 17:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +379

      o33uk 15 марта 2016, 20:37

      Хочется спросить, а где он увидел детсад, конечно заслуженный человек и тд. но это же не повод на белое говорить чёрное.
      В первом круге у АНК был вполне боевой состав 6 игроков сборной терек позавидует я уж не говорю про Ростов. Зачем откуда не возьмись усиление Паша приехал из первой лиги Англии(зп. наверняка 1,5 ляма не меньше) это конешно молодой игрок с потенциалом. В первом круге Молодёжи играло больше чем щас где они все. В игре с Тереком из типо детсада был только ташаев и зобнин но им то за 20 уже месси в их годы первый мяч золотой получил поэтому аргумент мимо.
      То что АНК тренеришка весьма средний это факт, то что генералы Соловьёв и Проничев плохо разбираются в футболе тоже факт и уже давно.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > o33uk 16 марта 2016, 12:59

      Дружище у тебя понимание футбола на уровне Фифы.
      Терек своим составом уже несколько лет играет, как можно сравнивать холодное с мягким?
      И опять какого Х.... вспоминать первый круг и говорить что состав у Кобелева был зашибись, если к сезону его готовил Черчесов и готовил совсем других игроков.
      Вальбуэна, Курани, Самба, Джуджак и Кокорин (который кстати травмировался и толком не играл) - это те люди которые делали результат при Черчесове и их в один момент всех не стало и что сейчас твердить, что вот купили Погребняка который не реализует создаваемые ему моменты и единственно чем запомнился, как бухим был за руляем.
      Вот этот "совет директоров" уже давно пора разогнать поганой метлой, они уже не раз проявили свою полную не компетентность в футбольных делах.
      Поэтому глупо вешать всех собак на Кобелева.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 марта 2016, 18:05

      В принципе в чем то он прав.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Black Giz 15 марта 2016, 20:24

      Я конечно извиняюсь, а в чём он прав?

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > o33uk 15 марта 2016, 22:39

      Он прав про Ионина. Он прав про Хохлова. Он прав о том что команду в одночасье покинуло несколько ведущих игроков. И в этом сезорне необходимо просто наигрывать ребят к следующему сезону.

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