Маслов: «Кобелев ни в чем не виноват»

Бывший хавбек «Динамо» Валерий Маслов уверен, что нынешний наставник команды Андрей Кобелев не виновен в последних неудачах динамовцев.

«Кобелев не виноват в том, в какой ситуации находится «Динамо». Команду покинуло большое количество игроков. В «Динамо» играть некому. Детский сад выходит на поле. Видимо, руководство отставкой Кобелева хочет встряхнуть команду. Это нормально. Если «Динамо» вылетит, в этом не будет ничего удивительного. С такой игрой, бело-голубые уже одной ногой в ФНЛ. Зачем на поле выходит Алексей Ионов и дурака валяет? Пора уже давно отправить его обратно в Санкт-Петербург.

Анатолию Бышовцу не нужно идти в «Динамо». Он уже отработал свое. Что касается Дмитрия Хохлова, то он хороший головастый парень, который может вырасти в приличного тренера. У него не получилось в «Кубани». Если его сейчас бросят в «Динамо» и у него не получится, то Хохлов может закончиться как тренер», — сказал Маслов.

Напомним, что сейчас москвичи идут 11-ми в турнирной таблице.