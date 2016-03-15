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    Коку: «ПСВ не против, если дело дойдет до серии пенальти»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился своими ожиданиями перед ответным матчем против мадридского «Атлетико».

    «Мы неоднократно играли против грандов на больших аренах. Атмосфера должна придать игрокам дополнительную энергию, даже если трибуны против них. На этом стадионе всегда бурлящая обстановка, и с приходом Диего Симеоне она за последние годы стала только жарче.

    Мы намерены пробиться дальше и не против, если дело дойдет до серии пенальти, хотя играть на 0:0 очень сложно. Нужно играть в футбол, а не только обороняться. Мы выложимся полностью. Это наш шанс, легко не будет, но мы должны верить в себя. Нужно биться за победу или ничью», - заявил Коку.

    Напомним, в первом поединке между командами была зафиксирована ничья 0:0.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2016 09:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 15 марта 2016, 11:22

      Надеюсь, пылесосы проиграют.

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ > Karpathian 15 марта 2016, 14:30

      20 марта вы евреи все равно по щщам отхватите от ПСВ, команда столичных клоунов!

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      Рейтинг: +1175

      Karpathian > AZ 12 апреля 2016, 09:35

      не отхватили же)

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