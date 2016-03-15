«Челси» ведет борьбу за Ибрагимовича

Лондонский «Челси» хочет заполучить в свои ряды форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, который этим летом станет свободным агентом. «Аристократы» ведут борьбу за шведского нападающего с «Манчестер Юнайтед», а также клубами из Китая и США.

Ранее агент Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что Златан уже определился со своим будущим, но пока не хочет разглашать своего решения.

Напомним, швед в этом сезоне провел восемь матчей в Лиге чемпионов, в которых забил четыре мяча. В 24-х поединках Лиги 1 на счету Ибрагимовича 27 мячей.