Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асеведо: «Урал» готов противостоять командам, которые стоят выше в таблице»

    Хавбек «Урала» Герсон Асеведо заявил, что на данном этапе екатеринбургцы способны на равных соперничать с любой командой чемпионата.

    «Наша команда достаточно сильна и готова играть на равных с любым соперником. Есть команды, которые выше нас в турнирной таблице, но мы готовы противостоять им. Да, из команды ушли некоторые футболисты, но есть и пополнение, и новички обязательно нам помогут.

    Наша цель – удерживать уровень игры и подняться выше в таблице, пусть нас и ожидает сложная концовка. Важно не провалиться и хорошо закончить чемпионат. Что касается личных целей, то это хорошее окончание чемпионата. А дальше посмотрю, как будет развиваться ситуация. Возможно, откроются новые опции для выбора.

    Сравнить российский футбол с чилийским? Чилийский футбол немного более медленный и более физически затратный. В России гораздо больше футболистов высокого уровня, есть игроки разных сборных. В целом в России уровень выше, чем в Чили», – сказал Асеведо.

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2016 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11