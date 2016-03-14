Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Хочу, чтобы «Торпедо» играло как «Спартак»

    Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин заявил, что хотел бы видеть у своих подопечных игру, подобную той, которую демонстрирует «Спартак».

    «Проблем, мягко говоря, было много. Задача у нас сложная, еще сложнее, чем было в начале сезона – последнее место, отставание 10 очков от спасительной 15-й строчки. Намного сложнее было привлечь игроков зимой, чем распрощаться с ними. Карпин или не Карпин, но последнее место в лиге с большими шансами вылететь, кто сюда пойдет? Так что звездных новичков мы даже не рассматривали.

    Зарплата примерно в миллион рублей? Все это неправда, мне платят куда больше! Ну, посмеялся я над этим, да и все.

    Как бы мне хотелось играть и как будет играть «Торпедо» – это разные вещи. Допустим, мне хотелось бы играть, как «Спартак», – сказал Карпин.

    После 25-ти туров «Торпедо» располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице, имея 17 очков в своем активе.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2016 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 23:41

      Так оно уже играет как Спартак. Вяло, топорно, неумело, безинициативно, -- короче, абсолютно точно такое же серое унылое .овно .

      А в сортах .овна нормальные люди и не обязаны разбираться.
      Так что логично: Торпедо Армавир это практически и есть Спартак, едина хрень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      smit1096 14 марта 2016, 23:20

      пока получается)))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 марта 2016, 22:42

      Так же непонятно,и хреново?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 14 марта 2016, 22:31

      Пудель скатился ФНЛ его уровень как тренер

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > DoNAld DUc 14 марта 2016, 23:16

      А куда ФНЛ скатился? Я вот прочитал так:"Пудель, скатился ФНЛ, его уровень как тренер".

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > DoNAld DUc 14 марта 2016, 23:17

      Казнить нельзя помиловать. ©

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11