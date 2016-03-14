Нордтвейт не будет продлевать контракт с «Боруссией»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Ховард Нордтвейт принял решение покинуть свой клуб по окончании сезона.

«Это было очень тяжелое решение для меня. Я знаю, что у меня есть в «Боруссии».

Я люблю этот клуб. Я провел здесь 5 с половиной лет, у меня здесь есть друзья. Мне 25 лет, у меня есть шанс направить карьеру в другую сторону, новый вызов для меня.

Мне больно покидать Менхенгладбах, но это решение не против «Боруссии», а ради чего-то нового», – сказал игрок.

В текущем розыгрыше Бундеслиги хавбек сыграл 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.