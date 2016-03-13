Джеко: «Спасибо Спаллетти за то, что выхожу в стартовом составе»

Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился эмоциями от поединка 29-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1).

«Мне хотелось победить. Я доволен собой, тем, что удалось забить. Кажется, я понемногу прибавляю. За меня говорят цифры. Можно постоянно становиться лучше и лучше, но самое главное – победы твоей команды.

В матчах, подобных сегодняшнему важно первыми открыть счет. И нам это удалось.

Спаллетти дал мне возможность выходить в стартовом составе. Я обязан сказать ему спасибо. Команда провела хороший матч, а Спаллетти не ошибся относительно меня», – сказал форвард.