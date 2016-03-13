Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «Спартаку» давно пора уходить от красно-белого национализма»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что руководство красно-белых совершило ошибку, пригласив на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По его мнению, москвичам требуется специалист со стороны.

    «Я думаю, руководство «Спартака» проиграло, когда пошло на поводу у ветеранов и в клубе решили остановиться на кандидатуре Аленичева. Считаю, что «Спартаку» давно пора уходить от этого красно-белого национализма и позвать грамотного специалиста со стороны. Нынешний подход, как мы видим, плодов не приносит», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 марта 2016, 16:21

      Мнение Червя мало кого интересует!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 14 марта 2016, 09:42

      Чья бы корова мычала, а Червиченко молчала. Его времена владения, это самый грустный этап в истории Спартака. Кубок говорите при нем выиграли, но это не благодаря а вопреки. После победного финала, ОИР приведший клуб к последнему на сегодняшний день трофею, был отправлен в отставку за не согласие с политикой клуба, который привозил кучу "навоза" из банановых республик. Бормантан тоже был во времена этого недоумка. Надо вспомнить еще как он относился к болельщикам, говоря о том что он вкладывает свои деньги в в клуб и ему решать, что и как делать, а дело болельщиков молча смотреть на происходящее. Так вот чевриченко не твое это теперь дело, твое молча смотреть и молчать, молчать, молчать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > alex1004 14 марта 2016, 17:32

      При нём и чемпионство последнее выиграли.

      -

      А ушёл Червиченко - тут и пришла чёрная беспросветная туча.

      Навсегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 марта 2016, 01:02

      Как же достали эти сра-ные спецы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 13 марта 2016, 19:23

      похудел шо ли морда или голодный!7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 марта 2016, 18:36

      Олег Иванович Романцев ни за что не продал бы клуб плохому человеку.
      -
      Если ОИР доверил Спартак - Червиченке, то это, считай, как знак качества и надёжности.

      А вот когда Федун интригами и чёрным пиаром избавился от Червиченки и схватился рулить Спартаком самостоятельно - тут и пришли беспросветные годы и десятилетия, когда ничего не светит и клуб опускается всё ниже и ниже....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 12:54

      Мы бы и Быстрова без давления плохому клубу не продали бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 14 марта 2016, 17:31

      Чего?! "Давления"? Ха-ха-ха, вот же сочинители )))

      Вы настолько были рады девяти миллионам, что Федун был согласен лично чемодан Быстрова на Ленинградский вокзал принести. И всё спрашивал: может, желаете купить кого-нибудь ещё? Может, вам построить ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ ?
      -
      Ваш Федун за деньги подаст любого спартаковца, а хоть и всех пучком.
      Вот только спрос стремится к нулю (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 19:26

      Там, по-другому было. Позвонили из Зенита, говорят: "Леонид Арнольдович, дайте нам Быстрова, а то титул не возьмем и лет 100 в пердиве сидеть будем как прежде. ". Ну и согласился Федун, доброе его сердце.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > mgordeev 23 марта 2016, 12:18

      Похоже, так и было. А Миллер ещё и стихи, посвящённые Федуну, прочитал))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 марта 2016, 18:34

      Червиченко это легенда Спартака, последний владелец при котором горе-клуб выигрывал Титулы, хранил победные традиции.
      -
      На смену успешному Червиченко -- пришла эта квашня, второе десятилетие не способная выиграть ни единого турнира.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 марта 2016, 17:55

      ёпть,кто бы говорил,этот "специалист" сам всё развалил,а теперь советы даёт.сидел бы и помалкивал,кто интересно у него интервью берёт и публикует потом.его при встрече пиз*ить надо за его "подвиги""

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 17:17

      вот и червяк по весне вылез)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > REDWHITE_ 14 марта 2016, 16:23

      Привет! Как и всякая другая нечисть, типа "фк бзденит всея руси"))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > sir_Alex 14 марта 2016, 18:27

      Спартаковцев везде легко узнать по грязным подзаборным выражениям.

      Вас ведь и свиньями называют как раз из-за свинского стремления перемазаться в навозе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:13

      Блин, какой же он д у р а к! Посоветуй ещё Кадырову отдать капитанскую повязку не чеченцу, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 марта 2016, 17:13

      молодец какой,развалил команду,теперь советы дает,ай да человек

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11