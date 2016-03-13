«Арсенал» - «Уотфорд». Смотреть онлайн

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Арсенал» дома сыграет с «Уотфордом». «Лоси» приложат все силы, чтобы остановить третий к ряду поход «канониров» за трофеем, но хватит ли гостям, забившим в последних четырех матчах лишь один гол, огневой мощи для того, чтобы сбить с курса одного из лидеров английской Премьер-лиги.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи «Арсенал» – «Уотфорд» в 16:30. Не пропустите!