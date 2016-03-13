Спаллетти: «Джеко придется умолять меня, чтобы выйти на поле»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что недоволен отношением к работе боснийского нападающего команды Эдина Джеко.

«Все, что произойдет до конца сезона, будет иметь значение, когда в мае мы начнем принимать (кадровые) решения. Никто не может позволить себе почивать на лаврах. Я имею в виду отношение футболистов к игре, а не только упущенные голевые моменты. Я говорю и о защитниках, которые позволяли забивать, и о полузащитниках, которые забывали им помогать.

Учитывая отношение и поведение Джеко, ему придется умолять меня, чтобы выйти на поле в матче с «Удинезе». Я могу сделать ему одолжение, поставив его в состав, но дальше все будет зависеть от него», - сказал Спаллетти.