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  • Бубнов: «В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего»

Бубнов: «В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего»

13 марта 2016, 06:54
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Ростова» в матче 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0). Специалист считает высокими перспективы команды Курбана Бердыева в чемпионской гонке.

«В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего. «Ростов» поднялся в таблице столь высоко не случайно, контратакующий стиль игры команды Курбана Бердыева отлично подходил под ЦСКА, а настрой у хозяев был очень мощный. Армейцы же до замены Романа Широкова, оказавшегося бесполезным и при созидании, и при отборе мяча, фактически действовали вдевятером.

Я не согласен, когда говорят, что Бердыев в сжатые сроки обучил игроков «Ростова», — в его распоряжении уже были профессионалы. Другое дело, что он сделал команду тактически грамотной, адаптировал ее под схему «Рубина» чемпионского образца, в которую, разумеется, идеально вписались проверенные бойцы Сесар Навас, Кристиан Нобоа и Сердар Азмун. Нельзя не отметить и возмужавшего Сослана Джанаева, который наконец оказался в команде с крепкой линией обороны и заматерел.

«Ростов» догнал ЦСКА в таблице и, считаю, поборется с армейцами за титул. Бердыев не афиширует задачи клуба на сезон, но на самом деле как минимум на Лигу чемпионов уже нацелен. В помощь «Ростову» календарь, в соответствии с которым ключевые матчи с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом» ему проводить на своем поле. Плюс клуб не участвует в других турнирах, и сборников в его рядах не так много. С остальными соперниками можно сладить и в гостях. Так что перспективы «Ростова» в чемпионской гонке отнюдь не иллюзорны», - сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Бердыев Курбан Бубнов Александр
Комментарии (13)
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castromen
1457841786
Бубнов имеет право на собственное мнение(так же как и я),хотя давал прогноз на ничью. А сейчас,главная цель чемпа России-честная игра всех и надзор за этим уважаемым А.Бубновым.
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bringing
1457843224
Бердыев отличный тренер
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Aztec58
1457846087
Всё так.
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50 лет со Спартаком
1457849537
В успешной игре команды роль большого тренера как человека и как спортивного специалиста - огромна ! Вселить веру в каждого игрока что он способен на многое, сплотить разных игроков в коллектив на это способен только " большой человек" и " большой тренер" это Курбан Бердяев. Вспомните матчи Барселоны с Рубином. Сборная мира против сборной Татарии.Такие игры могла выдать команда полность управляемая и состоящая из настоящих мужчин.
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Berdchanin
1457856764
Ибо Бердыева надо было сборную тренировать поставить. Тогда бы получилась Греция 2004 года . А со Слуцким неясно что будет. Он нестабилен
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nemolod
1457858936
Просто ростовская команда лучше подготовилась к весне,отсюда игра и счет в ее пользу! ЦСКА еще в прошлой игре,хотя выглядел и получше Спартака,тем не менее в обороне выглядел неуверенно,особенно в последние минут 15 до конца матча и только слабая спартаковская атака помогла не пропустить! Так что все логично!
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Masteralex
1457860580
эксперты такие эксперты, 10 туров до финиша, отрыв от преследователей потенциально очков 6, да тут особо и экспертом быть не надо, чтобы сказать, что Ростов имеет хорошие перспективы на чемпионство а когда Ростов не станет чемпионом, то нужно, вздохнуть и сказать: "У них были хорошие перспективы, но не оправдали" :) игра Ростова вчера была лучше игры ЦСКА, но только потому что ЦСКА играл в какую-то хрень, а Ростов из защиты всё выносил на отбой, где нападающие цеплялись и пытались на индивидуальном мастерстве что-то создать, Канга был очень хорош, но командной игры не было не удивлюсь, если Ростов из Перми увезёт максимум одно очко, а 3-4 место для Ростова будет норма
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Serjoga
1457863818
Очень жаль, что Широкова заменили рано. Еще бы минут 10 "постоял" на поле, может и 3:0 было бы! Нужен ли такой "пофигист" сборной?
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Измайловский Кочегар
1457863838
Пока всех остальных претендентов на чемпионство жёстко колбасит, Ростов действительно может рассчитывать на 1-ое место.
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