Бубнов: «В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Ростова» в матче 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0). Специалист считает высокими перспективы команды Курбана Бердыева в чемпионской гонке.

«В Ростове-на-Дону не произошло ничего из ряда вон выходящего. «Ростов» поднялся в таблице столь высоко не случайно, контратакующий стиль игры команды Курбана Бердыева отлично подходил под ЦСКА, а настрой у хозяев был очень мощный. Армейцы же до замены Романа Широкова, оказавшегося бесполезным и при созидании, и при отборе мяча, фактически действовали вдевятером.

Я не согласен, когда говорят, что Бердыев в сжатые сроки обучил игроков «Ростова», — в его распоряжении уже были профессионалы. Другое дело, что он сделал команду тактически грамотной, адаптировал ее под схему «Рубина» чемпионского образца, в которую, разумеется, идеально вписались проверенные бойцы Сесар Навас, Кристиан Нобоа и Сердар Азмун. Нельзя не отметить и возмужавшего Сослана Джанаева, который наконец оказался в команде с крепкой линией обороны и заматерел.

«Ростов» догнал ЦСКА в таблице и, считаю, поборется с армейцами за титул. Бердыев не афиширует задачи клуба на сезон, но на самом деле как минимум на Лигу чемпионов уже нацелен. В помощь «Ростову» календарь, в соответствии с которым ключевые матчи с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом» ему проводить на своем поле. Плюс клуб не участвует в других турнирах, и сборников в его рядах не так много. С остальными соперниками можно сладить и в гостях. Так что перспективы «Ростова» в чемпионской гонке отнюдь не иллюзорны», - сказал Бубнов.