Коста плюнул под ноги судье и пытался укусить соперника

В матче 1/4 Кубка Англии против «Эвертона» нападающий «Челси» Диего Коста был удален, получив две желтые карточки.

После первого предупреждения футболист был настолько недоволен решением арбитра, что сплюнул ему под ноги.

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Вторую карточку Коста получил за стычку с Гаретом Бэрри, в ходе которой Коста пытался укусить соперника. В результате этого эпизода Бэрри также получил желтую и через несколько минут был удален.