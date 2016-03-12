Бердыев: «В открытый футбол с ЦСКА играть нельзя»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» подвел итог матча 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

«ЦСКА – ведущий клуб России. В их составе собрана достаточно квалифицированная группа атаки, не говоря уже об обороне. Нужно было сыграть компактно и строго. Я благодарен ребятам за то, что в целом справились с этой задачей, за исключением некоторых моментов. В открытый футбол с растянутой зоной и открытой спиной с ЦСКА играть нельзя.

Мы не стараемся кому-то что-то доказать. Стараемся идти от игры к игре, в зависимости от соперника. Я просто благодарен нашим болельщикам за то, что пришли поддержать, а также ребятам за дисциплину.

Цель на сезон? Мы идем от игры к игре»», – сказал Бердыев.