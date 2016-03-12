Бубнов: «В матче между «Ростовом» и ЦСКА ничья удовлетворит обе стороны»

Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 20-го тура РФПЛ, в котором сыграют «Ростов» и ЦСКА, сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, игра завершится со счетом 1:1.

«Лидеров Премьер-лиги разделяет всего три очка. Неизвестно, свыкся ли «Ростов» с мыслью о возможном титуле, но за зону Лиги чемпионов будет бороться наверняка. Курбан Бердыев построит игру в свойственной ему манере, а обороняться его команды умеют хорошо. В итоге оба соперника будут настраиваться на победу, но и ничья их по большому счету удовлетворит – задел перед преследователями есть», – отметил Бубнов.