Ибрагимович может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт шведского форварда с французским клубом истекает летом 2016 года. Если стороны не договорятся о продлении трудового соглашения, игрок станет свободным агентом.

Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что его клиент определился со своим будущим. Новым местом работы шведа называют клубы из АПЛ и МЛС. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «ПСЖ» в Лиге 1 23 матча, в которых забил 23 гола.