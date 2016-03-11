Венгер: «Используем дроны, чтобы шпионить за «Уотфордом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал то обстоятельство, что тренировочная база «канониров» соседствует с базой «Уотфорда». В субботу эти команды сыграют в матче 1/4 финала Кубка Англии.

«На протяжении всей недели мы использовали дроны, чтобы шпионить за «Уотфордом» – тихие дроны», – пошутил Венгер.

«На самом деле мы уважаем конфиденциальность тренировок, и «Уотфорд», думаю, тоже уважает. Мы не заходим за ограждения. Искушение взглянуть было, но я не стал этого делать», – добавил наставник «Арсенала».

Матч «Арсенал» – «Уотфорд» состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 18:00 по московскому времени.