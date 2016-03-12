РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Амкаром»

В матче 20-го тура РФПЛ «Спартак» в родных стенах взял верх над «Амкаром» – 2:1. Победу красно-белым принес гол Квинси Промеса с пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комолов, 36; 1:1 – Зе Луиш, 82; 2:1 – Промес, 87 (с пенальти).

Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Зуев, 75), Ромуло, Зотов, Попов (Джано, 65), Промес, Мельгарехо (Зе Луиш, 46).

Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов, Пеев (Шаваев, 64), Гол, Баланович, Йовичич (Джикия, 60), Прудников (Дайк, 82).

Предупреждения: Гранат, 90 – Зайцев, 54; Джикия, 66; Занев, 84; Гол, 85.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

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