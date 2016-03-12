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РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Амкаром»

12 марта 2016, 18:52
41

В матче 20-го тура РФПЛ «Спартак» в родных стенах взял верх над «Амкаром» 2:1. Победу красно-белым принес гол Квинси Промеса с пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комолов, 36; 1:1 – Зе Луиш, 82; 2:1 – Промес, 87 (с пенальти).

Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Зуев, 75), Ромуло, Зотов, Попов (Джано, 65), Промес, Мельгарехо (Зе Луиш, 46).

Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов, Пеев (Шаваев, 64), Гол, Баланович, Йовичич (Джикия, 60), Прудников (Дайк, 82).

Предупреждения: Гранат, 90 Зайцев, 54; Джикия, 66; Занев, 84; Гол, 85.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь
Комментарии (41)
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Вомбат
1457798114
Гаджиев построил неплохую команду, но Аленичев строит команду, которая будет гораздо симпатичнее.
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BAIv
1457799011
молодцы свиньи .. красиво купили победу
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REDWHITE_
1457799181
Приятно у коней пуканы от злости трещат)
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BAIv
1457799353
очень рад за поросят!!! хрюкайте хозяин бабки платит
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Каратель помойников
1457799409
с победой Спартак! Дмитрий Анатольевич,так держать! конебоижи и прочие,не разорвите себе пукан!
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Spartak Moscow Official
1457799871
Аленичев сделал три замены, которые себя полностью оправдали. Поздравляю всех красно- белых с победой!
Ответить
Сармат Ростов
1457800974
Красно-Белых с победой!!! Последние 15 минут порадовали особенно!!!
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ДЖУZ
1457800976
вытащили шпартак, как могли так с пальца и выссосали победу, смешно...
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Plane
1457802943
Отскочил спартачок! А вот Спартак молодец, ХЕТ-триком отличился!!!
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APchelov
1457805058
Тянут из болота за уши Спартак............. Судьи, комментаторы. Это просто мрак
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