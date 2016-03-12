РФПЛ. Хет-трик Гогниева принес «Уралу» победу над «Анжи»

В матче 20-го тура РФПЛ «Урал» в непростой борьбе одержал победу над «Анжи» – 4:2. Победу хозяевам принес Спартак Гогниев, оформивший хет-трик.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гогниев, 10; 2:0 – Сапета, 19; 2:1 – Бериша, 29; 2:2 – Максимов, 70; 3:2 – Гогниев, 84; 4:2 – Гогниев, 90.

Урал: Заболотный, Мартынович, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Асеведо (Ярошенко, 90), Сапета, Коробов (Рязанцев, 73), Емельянов, Гогниев, Манучарян (Ставпец, 65).

Анжи: Юрченко, Менса, Лазич, Жиров, Тагирбеков, Маевский, Эбесилио, Агаларов, Бериша (Мутари, 77), Максимов, Абдулавов.

Предупреждения: Эбесилио, 39; Максимов, 61; Жиров, 82.

Судья: Игорь Федотов (Москва).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ