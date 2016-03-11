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    Балахнин: «Вызов Гилерме в сборную естественен, Нойштедтер получит паспорт, вызовем и его»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал вызов голкипера московского «Локомотива» Гилерме в национальную сборную России на товарищеские матчи с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж).

    «Гильерме неплохо проявлял себя в «Локомотиве», получил гражданство России. Все это вместе дает нам возможность его пригласить в сборную. Посмотрим его в деле, на тренировках. Не вижу тут ничего необычного – все естественно, на мой взгляд. Если Нойштедтер получит российский паспорт, вызовем и его. Будем рассматривать разных футболистов под прицелом чемпионата Европы», - заявил Балахнин.

    Отметим, что Гилерме стал первым натурализованным футболистом в истории сборной России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2016 14:45
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