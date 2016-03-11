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    Гаджиев: «Поражение «Спартака» нам не на руку»

    Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что поражение «Спартака» от ЦСКА усложнит его команда задачу.

    «Нам нужно добавлять по сравнению с матчем с «Анжи», это непросто будет сделать, но нужно. Для нас не очень хорошо, что свой предыдущий матч «Спартак» проиграл ЦСКА и на красно-белых обрушилась критика. Это означает, что сейчас они соберут все силы, достанут дополнительные силы из резерва и матч с ними будет чрезвычайно сложным», - сказал Гаджиев.

    «Амкар» в турнирной таблице РФПЛ расположился на 10-й строчке.

    Источник: ФК «Амкар»

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    11.03.2016 10:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:21

      Заголовок по вине редактора получился весьма интригующим, ага.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 11:31

      кто хочет выиграть деньжат, ставьте 3-1 на Спартак.
      Не слушайте малолеток конебомжей.

      -2
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      Рейтинг: +281

      serhz 11 марта 2016, 11:23

      Чего испугался -от Спартака уже лет 15 -одно название осталось-если уже их боитесь нечего делать в Премьер-лиге.

      1
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      Рейтинг: +838

      sined1951 11 марта 2016, 11:12

      Если будете играть в высокий прессинг, как с Динамо в кубке, то выиграите.

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 марта 2016, 11:07

      Не удивлюсь если ничейка будет или амкар выйграет,после матчей спартака уже ничем не удивишь)

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 10:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ниччо, справитесь.

      -4
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