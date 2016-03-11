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  • Клопп: «Если честно, вышло неплохо! Мы вернули фанатам первую часть долга»

Клопп: «Если честно, вышло неплохо! Мы вернули фанатам первую часть долга»

11 марта 2016, 01:56
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против«Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Если честно, вышло неплохо! С первой секунды мы были по-настоящему хороши, у нас было все, и мы могли забить больше. Звучит безумно, знаю, но у нас были моменты. Если бы перед матчем мне предложили счет 2:0, то я бы согласился. Но еще не конец: мы едем в Манчестер.

Атмосфера была великолепной. Я очень рад за людей, которые прошли с нами через тяжелые времена в сезоне. Сегодня вечером мы вернули им первую часть долга.

Это был тот «Ливерпуль», каким я знал его раньше», – сказал Клопп.

Источник: BBC
Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Манчестер Юнайтед Клопп Юрген
Комментарии (3)
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hodyrev
1457679432
Да согласен хорошая игра и наверно лучшая игра под руководством Юргена)
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FanatSerj
1457683679
Когда Ливеру хватает силенок играть в супер-энерго затратный футбол Колппа, то глаз радуется даже не у болельщика Ливера, это красивый-зрелищный футбол, которым наслаждаешься.
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Smekaev
1457692525
Подтвердили, что движение - жизнь:)
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