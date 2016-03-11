Клопп: «Если честно, вышло неплохо! Мы вернули фанатам первую часть долга»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против«Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Если честно, вышло неплохо! С первой секунды мы были по-настоящему хороши, у нас было все, и мы могли забить больше. Звучит безумно, знаю, но у нас были моменты. Если бы перед матчем мне предложили счет 2:0, то я бы согласился. Но еще не конец: мы едем в Манчестер.

Атмосфера была великолепной. Я очень рад за людей, которые прошли с нами через тяжелые времена в сезоне. Сегодня вечером мы вернули им первую часть долга.

Это был тот «Ливерпуль», каким я знал его раньше», – сказал Клопп.