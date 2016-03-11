Скоулз: «МЮ» не нужна новая философия – старая хорошо работала 20 лет»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение манкунианцев в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Ливерпуля» (0:2).

«Ливерпуль» знал, как ему играть, а что касается «Юнайтед», то я понятия не имею, что они собирались делать.

«Манчестер Юнайтед» потратил 300 миллионов фунтов, они шестые в АПЛ и оказались в Лиге Европы. Они должны соревноваться с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией».

«Манчестер Юнайтед» не нужна новая философия – на протяжении 20 лет у них была старая, и она хорошо работала», – сказал Скоулз.