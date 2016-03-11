Ван Гаал: «Ливерпуль» забил дешевый гол из офсайда, а пенальти был подлым»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги Европы против«Ливерпуля» (0:2).

«Я должен сказать, что «Ливерпуль» создал фантастическую атмосферу. Они очень хорошо играли в первой половине, и мы не могли справиться с давлением. Де Хеа сыграл фантастически. Но нам поставили подлый пенальти, и во втором тайме мы заиграли по-другому. Мы выложились в этом матче, но не создали достаточного количества моментов.

Они забили еще один дешевый гол – там был офсайд. 2:0 – плохой результат, но на следующей неделе мы попробуем создать такую же атмосферу, как была здесь.

«Ливерпуль» заслужил победу», – сказал ван Гаал.